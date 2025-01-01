Eine Anwältin für alle Fälle
1 Staffel
Wenn Firmen, Kliniken und Behörden betrügen, stehen die Opfer oft hilflos da und wissen nicht, was sie tun können. Zerstörte Existenzen, kaputte Familien und bleibende Schäden sind die schlimmsten Folgen. Rechtsanwältin Leonora Holling verhilft Betrogenen zu ihrem Recht. Sie ist seit 1994 vor allem in den Bereichen Strafrecht, Energiewirtschaftsrecht und Verbraucherschutz tätig und war an Strafprozessen wie dem 'Sabrina-Verfahren' oder dem 'Krahe-Straße-Verfahren' beteiligt.
Genre:Recht