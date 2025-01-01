Eine schrecklich nette Familie
Eine schrecklich nette Familie
Die Comedyserie "Eine schrecklich nette Familie" hat Kultstatus. Oberhaupt der Familie ist Al Bundy, kompletter Versager und Pechvogel. Genervt wird er von seiner sexhungrigen Frau Peggy, die ebenfalls nicht besonders helle ist. Dann wäre da noch Stammhalter Bud, der sehr nach seinem unfähigen Vater schlägt. Seine Schwester Kelly ist zwar mit hervorstechenden Formen gesegnet, dafür wurde beim Verstand gespart. Insgesamt eine äußerst unterhaltsame Albtraumfamilie.
Die eine Hand im Hosenbund, die andere an der Fernbedienung - so thront Al Bundy, der ewig schlecht gelaunte Schuhverkäufer aus Chicago, auf seiner Couch und verflucht sein Leben. Wenn du diesen Anblick vermisst, haben wir gute Nachrichten: Die Kult-Sitcom der 90er ist zurück! Erlebe die legendären Sprüche und das chaotische Familienleben der Bundys. Streame jetzt alle Staffeln von "Eine schrecklich nette Familie" komplett und kostenlos auf Joyn.
Die Bundys auf Joyn streamen
Du fragst dich, wo du "Eine schrecklich nette Familie" online schauen kannst? Hier! Auf Joyn musst du nicht von Staffel zu Staffel springen oder lange nach einzelnen Episoden suchen. Joyn bietet dir das volle Bundy-Erlebnis: Alle 259 Folgen aus elf Staffeln stehen für dich bereit. Mach dich bereit für den ultimativen Binge-Watch-Marathon mit Al, Peggy, Kelly und Bud.
Al Bundy: Die unsterbliche Legende des Anti-Helden
Im Zentrum der Serie steht eine der ikonischsten TV-Figuren aller Zeiten: Al Bundy (gespielt von Ed O'Neill). Er ist der Prototyp des frustrierten Familienvaters, der in der Vergangenheit schwelgt und im Hier und Jetzt leidet. Sein Leben ist eine Abfolge von Niederlagen, doch sein zynischer Witz macht ihn zur Legende.
Wer ist Al Bundy? Mehr als nur ein Schuhverkäufer
Tagsüber verkauft Al Damenschuhe und erinnert sich wehmütig an seine glorreiche Highschool-Zeit, in der er in einem einzigen Spiel vier Touchdowns für die Polk High School erzielte. Nach Feierabend erwartet ihn seine arbeitsscheue, shoppingwütige Frau Peggy, seine naive Tochter Kelly und sein von Frauen besessener Sohn Bud. Al ist der Gründer des Männerclubs "NO MA'AM" (Nationale Organisation von Männern gegen aufdringliche Mädels) und verkörpert den Kampf des kleinen Mannes gegen die Widrigkeiten des Alltags.
Vier Touchdowns in einem Spiel: Die besten Al-Bundy-Sprüche
Wer kennt sie nicht, die legendären Sprüche und Weisheiten von Al Bundy? Von "Das Leben ist grausam. Aber dann heiratet man und es wird noch grausamer" bis zu seinem ewigen Seufzer über sein verpfuschtes Leben - Al Bundys Sprüche sind Kult. Erlebe auf Joyn noch einmal die Szenen, die ihn zur Ikone gemacht haben. Kannst du mitzählen, wie oft er die Geschichte seiner vier Touchdowns wieder aufwärmt?
Eine Sitcom, die den Humor der 90er-Jahre neu definierte
"Eine schrecklich nette Familie" (im Original: "Married… with Children") feierte ihre Premiere am 5. April 1987 in den USA und lief dort über ein Jahrzehnt bis zum 9. Juni 1997. Als die Serie am 2. Januar 1992 auf RTLplus ihre Deutschlandpremiere feierte, wurde sie auch hier sofort zum Kult. Die Sitcom war eine Revolution: Statt einer heilen Familienwelt zeigte sie eine dysfunktionale, aber auf ihre Weise liebenswerte Familie, die sich gegenseitig das Leben zur Hölle macht. Mit ihrem respektlosen Humor und derben Witzen brach sie mit allen Konventionen und wurde zum weltweiten Phänomen.
Die Besetzung: Das Wer-ist-Wer der Bundys
Diese Charaktere machen die Serie so unvergleichlich gut:
• Al Bundy (Ed O'Neill): Der patriarchische Schuhverkäufer und Held der Polk High School, dessen Leben nach dem Abschluss den Bach runterging.
• Peggy Bundy (Katey Sagal): Die bonbonlutschende, fernsehsüchtige Ehefrau mit der markanten Hochsteckfrisur, die Hausarbeit für ein Fremdwort hält.
• Kelly Bundy (Christina Applegate): Das attraktive, aber nicht besonders helle Töchterchen, deren Spitzname "Dumpfbacke" Programm ist.
• Bud Bundy (David Faustino): Der intelligente, aber bei Frauen chronisch erfolglose Sohn, der verzweifelt versucht, cool zu sein.
• Marcy Rhoades D'Arcy (Amanda Bearse): Die spießige und feministische Nachbarin, die sich mit Al einen unerbittlichen Kleinkrieg liefert.
• Steve Rhoades (David Garrison): Marcys erster Ehemann, ein ambitionierter Banker, der Al verachtet, aber heimlich von seinem einfachen Leben fasziniert ist.
• Jefferson D’Arcy (Ted McGinley): Marcys zweiter Ehemann, ein gutaussehender Faulenzer und Als bester Kumpel, der von seiner Frau durchgefüttert wird.
Wissenswertes für echte Bundy-Fans: Gaststars und Fun Facts
Die Serie steckt voller überraschender Details und Auftritte, die selbst treue Fans immer wieder begeistern.
Von Hollywood-Stars bis Rock-Legenden: Berühmte Gastauftritte
In zehn Jahren gaben sich zahlreiche spätere Superstars die Klinke im Hause Bundy in die Hand. Mal sehen, ob du diese berühmten Gesichter auf Joyn sofort erkennst:
• Pamela Anderson (als Yvette und Cashew)
• Milla Jovovich (als französische Austauschschülerin Yvette)
• Matt LeBlanc (als Kellys Freund Vinnie Verducci, der sogar ein eigenes Spin-off bekam)
• Tia Carrere (als Konkurrentin von Kelly in einer Modelschule)
• Die Rockband Anthrax (traten im Haus der Bundys auf)
• Traci Lords (als T. R. Davenport, eine von Buds Eroberungen)
Warum wurde "Eine schrecklich nette Familie" eingestellt?
Die Serie wurde nach der elften Staffel vom Sender Fox überraschend und ohne ein richtiges Finale abgesetzt. Die Entscheidung wurde so kurzfristig getroffen, dass die Darsteller:innen davon aus den Medien erfuhren, anstatt vom Sender selbst.
Laut Medienberichten wurde die Serie nach der elften Staffel unter anderem wegen sinkender Einschaltquoten und steigender Produktionskosten beendet. Fox wollte demnach Raum für neue Formate schaffen.
Wie nennt Al Bundy seine Tochter Kelly im Original?
Im englischen Original ist Als Kosename für seine Tochter "Pumpkin" (Kürbis). Er nutzt ihn meistens, bevor er sie um Geld bittet.
War Peggy in "Eine schrecklich nette Familie" schwanger?
Ja, die Schauspielerin Katey Sagal war während der Serie zweimal schwanger. Ihre erste Schwangerschaft wurde in die Handlung integriert, endete jedoch tragischerweise mit einer Fehlgeburt. Aus Respekt wurde sie in der Serie als Albtraum von Al inszeniert. Ihre zweite Schwangerschaft wurde später durch weite Kleidung und Requisiten kaschiert.
Wo befindet sich das Haus von Al Bundy?
Die fiktive Adresse der Bundys lautet 9764 Jeopardy Lane, Chicago, Illinois. Das Haus, das für die Außenaufnahmen verwendet wurde, steht jedoch tatsächlich in Deerfield, Illinois, einem Vorort von Chicago.
Wer hat den Titelsong "Love and Marriage" zu "Eine schrecklich nette Familie" gesungen?
Der unverkennbare Titelsong "Love and Marriage" stammt von einer der größten Musiklegenden überhaupt: Frank Sinatra. Der Song wurde bereits 1955 veröffentlicht und erlangte durch die Serie weltweite Bekanntheit.
Deine Lieblingsserie jederzeit und überall: "Eine schrecklich nette Familie" auf Joyn
Worauf wartest du noch? Egal ob auf dem Fernseher, Laptop oder Smartphone - mit Joyn kannst du ganze Folgen von "Eine schrecklich nette Familie" immer streamen, wenn du Lust auf Familienchaos nach Bundy-Style hast. Kein Warten auf die Ausstrahlung im TV, kein Suchen nach dem richtigen Stream. Einfach Joyn starten!
Jetzt alle Staffeln streamen und Al Bundy auf seiner Couch besuchen - hier auf Joyn!