Eins gegen Eins
2 Staffeln
2 Staffeln
Eins gegen Eins
Bei "Eins gegen Eins" empfängt Claus Strunz jede Woche zwei prominente Kontrahenten zum Rededuell. Zu einem aktuellen politischen Thema wird eine konkrete Frage diskutiert, die eine klare Position erfordert. Im Studio stehen sich jeweils ein Vertreter der Pro- und Contra-Seite gegenüber. Das Studiopublikum gibt seine Meinung am Anfang und Ende der Sendung durch eine Abstimmung bekannt. Die Votings zeigen, ob sich der Standpunkt der Zuschauer durch die Diskussion verändert hat.
Genre:Politik