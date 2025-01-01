Einsatz Deutschland
Einsatz Deutschland
Einsatz Deutschland (AT) ist eine tägliche Krimiserie. Das besondere: Pro Folge erzählen wir 2 Fälle in jeweils unterschiedlichen Städten. Gedreht wird in Düsseldorf, Berlin, Dortmund, Leipzig und Essen. Jedes Team und jede Stadt kommen zweimal pro Woche zu ihrem Einsatz. Spannende Geschichten im dokumentarischen Look. Keine starren und statischen Bilder. Immer in Aktion und immer authentisch. Jedes Team überzeugt durch seinen speziellen Charakter. Jede Rolle gibt durch ihre Eigenheiten den einzelnen Folgen das gewisse Extra. Im Vordergrund die gefährliche Arbeit der Ermittler.
Genre:Krimi, Reality