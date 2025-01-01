Einstein
Folge 1: Fallout (1)
45 Min.Ab 12
72 Stunden hat Oberkommissar Tremmel, um eine nukleare Katastrophe zu verhindern. Regina Klevens droht, eine Bombe zu zünden, sollte sich der Atomnetzbetreiber AKM nicht öffentlich zu einem vertuschten Fehler aus der Vergangenheit bekennen. Für ihre Fehde entführt sie Elena und Einstein, der die Bombe für sie bauen soll. So beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Kommissarin und das Genie wieder gezwungen sind, enger zusammenzuarbeiten, als ihnen eigentlich lieb ist.
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions