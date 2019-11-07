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Kybernetik

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 10vom 07.11.2019
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Folge 10: Kybernetik

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Einsteins Kollege, Prof. Zweiwasser, liegt tot im Audimax - scheinbar erwürgt von seiner eigenen Prothese. Seine Anhänger, eine Gruppe sogenannter Cyborgs, sind bestürzt über den Tod des Wissenschaftlers, der sie regelmäßig mit der neuesten Medizintechnik versorgte. Dr. Miriam Vogt, Zweiwassers Assistentin, tritt seine Nachfolge an. Wollte sie womöglich ihren Vorgesetzten loswerden, der den gesamten Ruhm in der Szene für sich beanspruchte?

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