Einstein
Folge 10: Kybernetik
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Einsteins Kollege, Prof. Zweiwasser, liegt tot im Audimax - scheinbar erwürgt von seiner eigenen Prothese. Seine Anhänger, eine Gruppe sogenannter Cyborgs, sind bestürzt über den Tod des Wissenschaftlers, der sie regelmäßig mit der neuesten Medizintechnik versorgte. Dr. Miriam Vogt, Zweiwassers Assistentin, tritt seine Nachfolge an. Wollte sie womöglich ihren Vorgesetzten loswerden, der den gesamten Ruhm in der Szene für sich beanspruchte?
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 emotions