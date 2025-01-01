Einstein
Folge 11: Extension
45 Min.Ab 12
Eine Straßenwalze rollt den Studenten Jan Fischer platt! Kein Unfall - da ist sich Einstein sicher. Die Ermittlungen führen die Kripo Bochum in die edlen Räume der Escort-Agentur "Société" von Sonya Kozyra. Da sie freiwillig keine Informationen preisgibt, schleust sich Einstein kurzerhand als Callboy in die Agentur ein. Dort bessert sich auch Studentin Vanessa, in die Fischer unglücklich verliebt war, ihr Taschengeld als Escort-Dame auf ...
Einstein
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions