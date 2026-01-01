Einstein
Folge 12: Infrarot
46 Min.Ab 12
Einsteins bester Freund, Dr. Lee Kwon, wurde gekidnappt! Hinter der Entführung steckt die Waffenfirma des skrupellosen McTanner, für die auch Einsteins Ex-Freundin Julia Weigert inzwischen arbeitet. Um Kwon zu retten, will sich Einstein auf feindliches Terrain begeben und in das hochgesicherte McTanner-Werk eindringen. Dazu benötigt er die Hilfe der Kripo Bochum und sogar seiner Mutter Constanze ...
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions