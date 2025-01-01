Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Ab 12

Bochum steht still als eine Currywurstbude mitsamt Besitzer Hartmut "Hardy" Wenger am helllichten Tag in die Luft fliegt. Er war - neben dem an Demenz erkrankten Gründer Josef Wenger - der Einzige, der die geheime Rezeptur der "echten Wenger" kannte. Während die Erbin Carola über Gewinneinbrüche klagt, kommt ihrem Bruder Peter der Tod des Vaters recht gelegen. Er ist als Vegetarier das schwarze Schaf der Familie und hat mit "Wenger Vegan" sogar einen Konkurrenzbetrieb gegründet.

