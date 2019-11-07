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SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 4vom 07.11.2019
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Folge 4: K.I.

45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12

Tine Winkhaus lebt mit ihrem Mann Frank Fingerlein in seinem eigenen Forschungsobjekt: Das innovative "Hyperion FamilyHouse", das eine künstliche Intelligenz namens S.A.R.A. steuert. Doch eines Morgens findet Tine ihren Mann tot im Wohnzimmer. Wollte womöglich seine Geschäftspartnerin Marina Karamann Fingerlein loswerden? Derweil beschließt Elena Langes Sohn Leon, in Einsteins Badewanne zu übernachten - bis Elena ihm verrät, wer sein Vater ist ...

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