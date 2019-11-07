Einstein
Folge 4: K.I.
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Tine Winkhaus lebt mit ihrem Mann Frank Fingerlein in seinem eigenen Forschungsobjekt: Das innovative "Hyperion FamilyHouse", das eine künstliche Intelligenz namens S.A.R.A. steuert. Doch eines Morgens findet Tine ihren Mann tot im Wohnzimmer. Wollte womöglich seine Geschäftspartnerin Marina Karamann Fingerlein loswerden? Derweil beschließt Elena Langes Sohn Leon, in Einsteins Badewanne zu übernachten - bis Elena ihm verrät, wer sein Vater ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Einstein
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: SAT.1 emotions