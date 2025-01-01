Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 5
Folge 5: Oxidation

45 Min.Ab 12

Leons Klasse steht unter Schock: Chemielehrer Robert Zimmer ist bei einem Löschexperiment vor den Augen seiner Schüler explodiert. Einstein beschließt, undercover in der Klasse 8c zu ermitteln. An seiner Seite: Die hochmotivierte Referendarin Saskia Saalfeld und Direktorin Ofenhitzer. Während Einstein beinahe Gefallen am Unterrichten findet, trifft Elena Lange auf ihren alten Freund Peter aus der Polizeischule. Doch dann gerät ausgerechnet Leon ins Visier der Ermittlungen ...

SAT.1 emotions
