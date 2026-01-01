Einstein
Folge 6: Skin-Effekt
46 Min.Ab 12
Bei einem Auftritt der Rockband "Lenny and the lightbulbs" misslingt die legendäre Bühnenshow: Zwar bringt Sänger Lenny mit bloßen Händen eine Glühbirne zum Leuchten, wird jedoch vor den Augen seiner Fans gegrillt! Da die coolen Rocker Oberkommissar Tremmel die Aussage verweigern, beauftragt er Elena Lange und Einstein, in Neerpaschs Bop-Club undercover zu ermitteln ...
