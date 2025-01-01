Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Einstein

Gamma-Hydroxy-Butansäure

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7
Joyn Plus
Gamma-Hydroxy-Butansäure

Gamma-Hydroxy-ButansäureJetzt ohne Werbung streamen

Einstein

Folge 7: Gamma-Hydroxy-Butansäure

46 Min.Ab 12

Tremmel macht Luftsprünge, als ihn Bürgermeister Kampmann zum Polizeipräsidenten befördert. Am Morgen nach der großen Feier wacht die gesamte Kripo Bochum mit Filmriss im Präsidium auf - unter ihnen der ermordete Bürgermeister. Verdächtige gibt es viele: Beinahe alle Partygäste haben ein Motiv, den skrupellosen Mann getötet zu haben. Bevor das LKA eintrifft, hat Einstein nur eine Stunde Zeit, um den Fall zu lösen und Tremmels Job zu retten.

Alle Staffeln im Überblick

Einstein
SAT.1 emotions
Einstein

Einstein

Alle 3 Staffeln und Folgen