SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 8
Folge 8: Prisma

46 Min.Ab 12

Hinter der prächtigen Fassade eines Jagdschlosses verbirgt sich ein dunkles Geheimnis: Fürst Hubert von Hohenstein wurde erschossen - mit fünf Jagdflinten. Die Kripo-Bochum ermittelt inmitten von Adeligen, die Einstein aus seiner Schulzeit im Internat bestens bekannt sind: Ludwig, Ferdinand und Cassandra von Hohenstein. Elena verhört freiwillig Ludwig, den gutaussehenden erstgeborenen Prinzen, während sich Einstein Cassandra widmet - seiner Jugendliebe.

