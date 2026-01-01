Einstein
Folge 8: Prisma
46 Min.Ab 12
Hinter der prächtigen Fassade eines Jagdschlosses verbirgt sich ein dunkles Geheimnis: Fürst Hubert von Hohenstein wurde erschossen - mit fünf Jagdflinten. Die Kripo-Bochum ermittelt inmitten von Adeligen, die Einstein aus seiner Schulzeit im Internat bestens bekannt sind: Ludwig, Ferdinand und Cassandra von Hohenstein. Elena verhört freiwillig Ludwig, den gutaussehenden erstgeborenen Prinzen, während sich Einstein Cassandra widmet - seiner Jugendliebe.
Einstein
Genre:Comedy, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
12
