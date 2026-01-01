Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotions Staffel 3 Folge 9
Folge 9: Antischall

46 Min. Ab 12

Das BKA nötigt Tremmel dazu, Kronzeugen aus einem Mafia-Prozess im Bochumer Polizei-Präsidium unterzubringen: Luciano und Luna Burrini, die gegen ihre eigene Familie aussagen wollen. Doch einen Tag vor der Gerichtsverhandlung liegt Luciano vergiftet in seinem Versteck. Luna flüchtet aus Angst - und zwingt ausgerechnet Einstein zur Mithilfe. Indessen will Elena Lange dabei sein, wenn Leon nach 13 Jahren endlich seinen Vater kennenlernt.

SAT.1 emotions
