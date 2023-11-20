Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Eli Roth's History of Horror

Monster

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 2vom 20.11.2023
Monster

MonsterJetzt kostenlos streamen

Eli Roth's History of Horror

Folge 2: Monster

41 Min.Folge vom 20.11.2023Ab 16

Die Angst vor Monstern ist ein bedeutender Teil des Horror-Genres. Im Laufe der Jahre haben sich die technischen Möglichkeiten so weit verbessert, dass die Kreaturen immer realistischer und gruseliger werden. Doch bereits in "Alien" aus dem Jahr 1979 gelingt es Regisseur Ridley Scott, die Zuschauer in Angst und Schrecken zu versetzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Eli Roth's History of Horror
ProSieben MAXX
Eli Roth's History of Horror

Eli Roth's History of Horror

Alle 2 Staffeln und Folgen