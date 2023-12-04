Eli Roth's History of Horror
Folge 4: Hexen
41 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 16
Die Hexe ist eine zentrale Figur in der Geschichte des Horror-Genres. Sie ist ein Symbol für das Böse und widerspricht dem typischen Rollenbild der Frau. Vor allem rachsüchtige Hexen jagen dem Zuschauer Angst und Schrecken ein - das wohl bekannteste Beispiel dafür ist "The Blair Witch Project" aus dem Jahr 1999.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Eli Roth's History of Horror
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Horror, Interview
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© AMC Studios International