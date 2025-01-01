Eligella Winter Games
Heftige Challenges vor malerischer Kulisse in St. Moritz: EliasN97 misst sich mit elf anderen Streamer*innen und Influencer*innen. Mit dabei sind u.a. Trymacs, Amar und HoneyPuu!
Eligella Winter Games: Spektakel von EliasN97 und Joyn
EliasN97 lädt zum frostigen Spektakel: den Eligella Winter Games. Der erfolgreiche YouTube- und Twitch-Streamer Elias Nerlich - aka EliasN97 aka Eligella - hat sein erstes Live Event gemeinsam mit Joyn veranstaltet. In Sankt Moritz auf dem Gelände des SunIce Festivals mussten sich die insgesamt zwölf Teilnehmer*innen durch diverse In- und Outdoor Spiele kämpfen, die in winterlicher Atmosphäre Wissen, Disziplin, Durchhaltevermögen und Geschicklichkeit erforderten. Drei Teams trasten in neun Spielrunden gegeneinander an, ehe sich die beiden besten Teams im Finale gegenüberstanden. Wer schnappt sich am Ende Ruhm und Ehre und geht als Sieger der ersten Eligella Winter Games hervor?
Treffen der Streaming-Giganten
Neben Gastgeber Elias sind folgende bekannte Streaming-Größen am Start:
Trymacs begeistert regelmäßig über 3.300.000 Abonnent*innen auf Twitch und 2.200.000 auf YouTube. Er ist ein absoluter Gaming-Profi, Joyn-Kenner und weiß, wie man gewinnt.
Melina ist nicht nur die Freundin von Elias Nerlich. Die Influencerin weiß, wie man sich auf Instagram in Szene setzt. Gelingt ihr dies auch am 31. März in Sankt Moritz und kann sie so als Siegerin der ersten Winter Games hervorgehen?
Amar ist der führende deutsche Twitch-Streamer zum Gaming-Hit Fortnite und versorgt seine 1.500.000 Abonnent*innen täglich mit neuem Content. Ausdauer ist seine Stärke beim Spielen - auch bei den Winter Games?
Sidneyeweka ist ein ehemaliger Profifußballer und sportlich bestens aufgestellt. Kampfgeist und Disziplin sind seine Stärken. Nebenbei führt er mit Gastgeber Elias Nerlich eine Modemarke.
unsympathischTV, ist der YouTuber, der mit seinen Comedy-Videos die YouTube-Welt bereichert. Für seine 2,78 Millionen Follower gibt der vermeintlich unsympathische Sascha in Sankt Moritz alles. Auf die Unterstützung seiner Freundin kann er jedoch nicht hoffen, denn …
HoneyPuu tritt selbst an. Die erfolgreiche Twitch-Streamerin kämpft sich durch den Schnee, um am Ende der Spiele ganz oben auf dem Treppchen zu stehen.
xRohat ist der Newcomer der Streaming-Szene mit bereits astronomischen Zuschauerzahlen. Sein 20 Stunden-Stream ist legendär. In Sankt Moritz zeigt sich, ob er die Spiele der Winter Games auch in weniger als zwanzig Stunden schafft.
Nach Stationen in Köln, Barcelona, Ulm und München stattet ViscaBarca jetzt Sankt Moritz einen Besuch ab. Der bekennende Fußballfan muss beweisen, dass er auch länger als 90 Minuten Vollgas geben kann. Eines ist klar: für ihn zählt nur der Sieg bei den Winter Games-Spielen.
xFibii kämpft stets leidenschaftlich. Beim Mario Kart spielen mit MontanaBlack und Winter Games-Kontrahent Trymacs zerschlägt sie gern mal Tische - ob sie wohl das Siegertreppchen heil lässt?
MoAuba ist ein waschechter FIFA-Weltmeister. Fußball ist seine Leidenschaft - wenn auch vom Sofa aus. Der E-Sportler muss jetzt auch sein physisches Geschick unter Beweis stellen.
Marc Eggers und Robert “Robby” Hunke führten als Moderatoren durch die Gameshow.