Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Enemy of the People

Eine lebende Legende

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1
Joyn Plus
Eine lebende Legende

Eine lebende LegendeJetzt ohne Werbung streamen

Enemy of the People

Folge 1: Eine lebende Legende

42 Min.Ab 12

Die Reporterin Katja Salonen bringt mit einem Artikel eine unangenehme Wahrheit über den lokalen Sporthelden Samuli Tolonen ans Licht und muss fortan teuer dafür bezahlen. Die Social Media-Fangemeinde des Footballspielers überschüttet sie mit Hassbotschaften und bezeichnet sie als Verschwörerin. Katja hat etwas losgetreten, das das Leben anderer wie auch ihr eigenes in Gefahr bringen wird ...

Alle Staffeln im Überblick

Enemy of the People
SAT.1 emotions
Enemy of the People

Enemy of the People

Alle 1 Staffeln und Folgen