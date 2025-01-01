Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Enemy of the People

Barcelona

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 2
Joyn Plus
Barcelona

BarcelonaJetzt ohne Werbung streamen

Enemy of the People

Folge 2: Barcelona

44 Min.Ab 12

Katja Salonen gerät ins Fadenkreuz fanatischer Footballfans, die sie für den angeblichen Selbstmord Tolonens verantwortlich machen. Deren Hass nimmt so starke Ausprägungen an, dass sogar eine Bombendrohung beim Arbeitgeber der Reporterin eingeht. Katja jedoch glaubt nicht an einen Suizid und ist fest entschlossen, weiter zu recherchieren. Sie sucht Tolonens Villa in Barcelona auf und hofft dort auf ein paar neue Details ...

Alle Staffeln im Überblick

Enemy of the People
SAT.1 emotions
Enemy of the People

Enemy of the People

Alle 1 Staffeln und Folgen