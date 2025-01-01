Enemy of the People
Folge 2: Barcelona
44 Min.Ab 12
Katja Salonen gerät ins Fadenkreuz fanatischer Footballfans, die sie für den angeblichen Selbstmord Tolonens verantwortlich machen. Deren Hass nimmt so starke Ausprägungen an, dass sogar eine Bombendrohung beim Arbeitgeber der Reporterin eingeht. Katja jedoch glaubt nicht an einen Suizid und ist fest entschlossen, weiter zu recherchieren. Sie sucht Tolonens Villa in Barcelona auf und hofft dort auf ein paar neue Details ...
Enemy of the People
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:FI, 2022
Altersfreigabe:
12
