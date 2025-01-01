Enemy of the People
Folge 3: Teamwork
43 Min.Ab 12
Katja versucht mittels Videoaufnahmen einer Überwachungskamera Tolonens Killer zu identifizieren, jedoch ohne Erfolg. Immerhin zeigen die Bilder, dass das Opfer seinen Mörder gut gekannt haben muss. Katjas Recherchen zufolge könnte der Geschäftsmann Kristian Lain die Tat begangen haben. Der Verdächtige handelt mit fragwürdiger Kryptowährung und war bis vor kurzem noch eng mit dem Sportler befreundet ...
Alle Staffeln im Überblick
Enemy of the People
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:FI, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Re Invent