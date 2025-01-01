Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Teamwork

43 Min.Ab 12

Katja versucht mittels Videoaufnahmen einer Überwachungskamera Tolonens Killer zu identifizieren, jedoch ohne Erfolg. Immerhin zeigen die Bilder, dass das Opfer seinen Mörder gut gekannt haben muss. Katjas Recherchen zufolge könnte der Geschäftsmann Kristian Lain die Tat begangen haben. Der Verdächtige handelt mit fragwürdiger Kryptowährung und war bis vor kurzem noch eng mit dem Sportler befreundet ...

