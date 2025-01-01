Enemy of the People
Folge 4: Der große Deal
45 Min.Ab 12
Tolonens Witwe María stößt auf einige delikate Details über den Geschäftsmann Kristian Lain, Katjas Hauptverdächtigen. Dieser hat Tolonen offenbar davon überzeugt, in seine Briefkastenfirma zu investieren. Ein riskantes Geschäft - schließlich hatte Lain bereits viele seiner Geschäftspartner in den finanziellen Ruin getrieben ...
Alle Staffeln im Überblick
Enemy of the People
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:FI, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Re Invent