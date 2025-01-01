Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

Katja bringt mit einem kritischen Zeitungsartikel einige unangenehme Wahrheiten über Kristian an die Öffentlichkeit. Den Unternehmer trifft die Publikation hart: Seine Frau erleidet einen schweren Schock und seine Krypto-Geschäfte befinden sich plötzlich auf Talfahrt. Doch schon bald muss Katja mit der Retourkutsche rechnen: Ein Online-Video gerät in Umlauf, in dem sie für ihre starke Kritik an Kristian bis aufs Äußerste diffamiert wird.

