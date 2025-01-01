Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Enemy of the People

Die Quelle

Staffel 1Folge 6
Joyn Plus
Die Quelle

Die QuelleJetzt ohne Werbung streamen

Enemy of the People

Folge 6: Die Quelle

43 Min.Ab 12

Katja erfährt von Tolonens Witwe, dass ihr verstorbener Ehemann sich seine Investitionen in Kristians Kryptowährung VersoCoin kurz vor seinem Tod hat zurückerstatten lassen. Sicher ist, dass sich Tolonen vor seinem Tod mit Kristian heftig gestritten hat. Doch ob Kristian ihn auch getötet hat, bleibt fraglich. Unterdessen nehmen die Geschäfte mit VersoCoin überraschend an Fahrt auf und immer mehr Investoren bereichern sich daran.

Alle Staffeln im Überblick

Enemy of the People
Enemy of the People

Enemy of the People

Alle 1 Staffeln und Folgen