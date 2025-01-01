Enemy of the People
Folge 6: Die Quelle
43 Min.Ab 12
Katja erfährt von Tolonens Witwe, dass ihr verstorbener Ehemann sich seine Investitionen in Kristians Kryptowährung VersoCoin kurz vor seinem Tod hat zurückerstatten lassen. Sicher ist, dass sich Tolonen vor seinem Tod mit Kristian heftig gestritten hat. Doch ob Kristian ihn auch getötet hat, bleibt fraglich. Unterdessen nehmen die Geschäfte mit VersoCoin überraschend an Fahrt auf und immer mehr Investoren bereichern sich daran.
