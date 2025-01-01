Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Enemy of the People

Zahltag

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7
Joyn Plus
Zahltag

ZahltagJetzt ohne Werbung streamen

Enemy of the People

Folge 7: Zahltag

44 Min.Ab 12

Katja hat über den Informanten Janne Eskola erfahren, dass es sich bei der Kryptowährung VersoCoin um Betrug handelt. Außerdem vermutet sie, dass sich der örtliche Bürgermeister mit öffentlichen Geldern daran beteiligt hat. Die Journalistin setzt daraufhin alles daran, Janne zu einem offiziellen Interview zu bewegen. Doch schon wenig später muss Katja für ihre Enthüllungen büßen: Jemand stellt Fotos online, die sie mit ihrer Affäre Sami zeigen.

Alle Staffeln im Überblick

Enemy of the People
SAT.1 emotions
Enemy of the People

Enemy of the People

Alle 1 Staffeln und Folgen