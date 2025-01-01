Enemy of the People
Folge 7: Zahltag
44 Min.Ab 12
Katja hat über den Informanten Janne Eskola erfahren, dass es sich bei der Kryptowährung VersoCoin um Betrug handelt. Außerdem vermutet sie, dass sich der örtliche Bürgermeister mit öffentlichen Geldern daran beteiligt hat. Die Journalistin setzt daraufhin alles daran, Janne zu einem offiziellen Interview zu bewegen. Doch schon wenig später muss Katja für ihre Enthüllungen büßen: Jemand stellt Fotos online, die sie mit ihrer Affäre Sami zeigen.
Alle Staffeln im Überblick
Enemy of the People
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller
Produktion:FI, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Re Invent