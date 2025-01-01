Enjoy your Troubles
Enjoy your Troubles
ENJOY YOUR TROUBLES: Ein Offroad Abenteuer durch Namibia. Was ist Glück? Wodurch entsteht Zufriedenheit? Kann man mit wenig zufrieden sein? Oder macht das sogar am Ende glücklicher? Vier Männer verlassen ihre Komfortzone und machen sich auf dem Weg durch ehemals Deutsch-Südwestafrika. Sie nehmen die Pfade abseits der Zivilisation, stets auf sich selbst gestellt. Sie verzichten auf Luxus, zelten in der Wildnis, gekocht wird selbst auf offenem Feuer, geduscht wird draußen. Jeder beschränkt sich auf einen Koffer, aus dem er lebt. Auf ihrer Reise meistern sie Herausforderungen, denn Namibias Klima ist unerbittlich gegen Mensch und Material. Sie treffen auf eine Tierwelt, die sich jeden Tag aufs Neue mit ihrer Umgebung arrangieren muss. Sie begegnen einer gewaltigen Natur epischen Ausmaßes, entstanden vor Millionen von Jahren, die ihnen klarmacht wie unbedeutend der Mensch eigentlich ist.