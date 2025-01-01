Estonia
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Estonia
In acht Teilen schildert "Estonia" - fiktionalisiert und gleichzeitig authentisch - den Untergang der gleichnamigen Fähre und zeichnet die jahrzehntelangen internationalen Ermittlungen rund um die Unglücksursache nach, die bis heute nicht geklärt werden konnte. Bei Europas größtem Fährunglück nach Kriegsende im September 1994 kamen 852 Menschen ums Leben.
Genre:Drama
Produktion:FI, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Beta Film GmbH