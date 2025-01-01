Europas grüne Paradiese
Europas grüne Paradiese
Sie sind die letzten grünen Paradiese auf unserem Kontinent: Europas Urwälder - Heimat der letzten wilden Wisente und kolossaler, majestätischer Baumriesen, Orte unberührter Natur und magischer Schönheit. Noch vor 2000 Jahren war fast der gesamte Kontinent - vom Polarkreis Nordschwedens bis Sizilien - von dichten Wäldern bewachsen. Der Großteil musste in den vergangenen Jahrhunderten Siedlungen, Straßen und Städten weichen oder wurde wegen der großen Nachfrage nach Holz gerodet. Die meisten heute existierenden Wälder in Europa sind von Menschenhand angelegte Forste, die nicht mehr viel gemein haben mit den ursprünglichen Wäldern des Kontinents. Doch es gibt sie noch, die letzten grünen Paradiese Europas - ursprüngliche Wälder, die noch nie von Menschen verändert wurden. Eine fünfteilige Entdeckungsreise, die in die Geheimnisse von Europas Urwäldern mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna, ihren Mythen und ihrer märchenhaften Schönheit eintaucht.