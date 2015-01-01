Expedition ins Unbekannte
1 StaffelAb 12
Expedition ins Unbekannte
Von den Pyramiden der Mayas bis zu den Steinkreisen von Stonehenge: Josh Gates reist in entlegene Gebiete, um historische Mythen zu erforschen.
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
