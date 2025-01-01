Expedition Südpol mit Ben Fogle
1 StaffelAb 12
Expedition Südpol mit Ben Fogle
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts beginnt zwischen den Abenteurern Roald Amundsen, Ernest Shackleton und Robert Falcon Scott der Wettlauf zum Südpol. Für diese Doku-Reihe treten Ben Fogle und Dwayne Fields in die Fußstapfen der Männer, die ihr Leben für diese Expedition riskierten. Einer von ihnen verlor den Kampf gegen die Kälte.
Genre:Dokumentation, Abenteuer
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Entertainment One UK Limited