Skifahren in der AntarktisJetzt kostenlos streamen
Explorers: Adventures of the Century
Folge 7: Skifahren in der Antarktis
24 Min.Folge vom 12.11.2017Ab 12
Eine Gruppe von Abenteurern macht sich auf, um eine wunderschöne, geheimnisvolle und unbekannte Gegend in der Antarktis zu erkunden und dort Ski zu fahren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Explorers: Adventures of the Century
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Skifahren, Sportklettern, Surfen, Dokumentation, Fun- und Extremsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen