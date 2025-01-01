Extreme Airport Africa
1 StaffelAb 12
Extreme Airport Africa
Die Kamera begleitet den Trubel auf den größten Flughäfen Afrikas. Mutige Piloten fliegen in Hochrisikogebiete, das Personal am Boden hat es immer wieder mit wilden (und gefährlichen) Tieren zu tun und Wetterumschwünge verhindern den Start so mancher Maschine. Über Langeweile können sich die Mitarbeitenden zumindest nicht beschweren.
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2024
12
