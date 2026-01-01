Vor TV
Extreme Makeover: Home Edition
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Vor TV
Extreme Makeover: Home Edition
Die Unternehmerinnen Joanna Teplin und Clea Shearer helfen Familien in Not, ihr Zuhause von Grund auf neu zu gestalten. Die beiden werden von der Innenarchitektin Arianne Bellizaire, dem Schreiner Wendell Holland und dem Handwerker-Team von Taylor Morrison unterstützt. Die Profis reißen die alten Gebäude ab und bauen an deren Stelle echte Traumhäuser in nur sieben Tagen.
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen