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Familie Undercover

Familie Schmitz lernt lügen

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 18.06.2026
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Familie Undercover

Folge 1: Familie Schmitz lernt lügen

45 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 12

Im Job muss Tom notgedrungen tiefstapeln und sich seiner neuen Vorgesetzten Lisa unterordnen. Doch als eine Unschuldige als Mord-Tatverdächtige festgenommen wird, kann Tom nicht untätig im Hintergrund bleiben. In den vier Wänden ihres neuen Zuhauses ist die Situation noch brisanter: Tom, der zum ersten Mal seit Jahren wieder mit seinen Kindern unter einem Dach lebt, erkennt, dass Sohn Erik und Tochter Aletta ein akutes Sicherheitsrisiko sind.

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