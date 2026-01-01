Family Guy
Family Guy
Peter Griffin, seine Frau Lois, die Kinder Meg und Chris, Baby Stewie und Hund Brian kämpfen mit den Problemen des Alltags. Die allzu oft ihren Ursprung bei Peter haben.
Family Guy: Das verrückte Leben von Familie Griffin
Wer trinkt montags 36 Bier, wiegt 130 Kilo und lässt sich bei schwierigen Entscheidungen von seinem Hund beraten? Ist doch klar: Family Guy. Peter Griffin, gesprochen von Seth MacFarlane, ist der trinkfreudige und fernsehsüchtige Oberhaupt der Griffins - einer typischen US-Familie. Peter lebt in der fiktiven Kleinstadt Quahog zusammen mit seiner Frau Lois, ihren Kindern Meg und Chris, dem Baby Stewie und ihrem Hund Brian. Dabei zeigt jede Folge der populären Serie Family Guy den absurden Alltag dieser irrwitzigen Familie. Doch wie tickt diese eigentlich genau?
Willkommen bei den Griffins
Family Guy Peter ist verzogen, vorlaut und ein geistiger Tiefflieger. Weil ihn seine Schwester Karen in seiner Kindheit oft geärgert hat, hat Peter einen verinnerlichten Frauenhass entwickelt. Er sieht Frauen als Objekte, weswegen er öfter aufgebrachte Frauenmobs vor der Haustür hat. Peter hat sich schon immer einen Sohn gewünscht und ist zutiefst enttäuscht, als Lois mit Meg schwanger wird. Zum Glück hat er neben Stewie und Chris auch viele andere Kinder, von denen er lange nichts weiß. Family Guy Peter hat nämlich früher sehr oft auf der Samenbank gespendet und wird in einer Folge plötzlich mit einer riesigen Menschengruppe konfrontiert, die sich als sein Nachwuchs vorstellt. Da sich Peter aber selbst auch wie ein kleines Kind verhält, fühlt Lois sowohl wie seine Ehefrau als auch wie seine Mutter.
Lois kommt aus einer dekadenten Familie und wurde protestantisch erzogen. Sie ist die fürsorgliche Ehefrau und Mutter, die ständig mit ihrer Familie zu kämpfen hat. Sie ist das gute Gewissen und die Stimme der Vernunft bei den Griffins. Im Verlauf der Staffeln hegt Lois immer mehr den Wunsch, Peter aufgrund seines Benehmens zu verlassen, was sie aber am Ende jeder Episode wieder bereut. Die Familienmutter hat außerdem viele Talente, unter anderem das Klavierspielen.
Erwachsenwerden ist kein Kinderspiel
Ihre älteste Tochter Meg wird von Lehrer*innen, Mitschüler*innen und sogar ihrer eigenen Familie meistens ignoriert. Sie ist sehr unbeliebt und konnte sich laut Peter nie irgendwo integrieren: weder im Kindergarten noch in der Schule hat sie es geschafft, Freund*innen zu finden. Nur der Schul-Nerd Neil will Zeit mit ihr verbringen, doch Meg weist ihn immer wieder ab. Stattdessen schleimt sie sich lieber bei den "Cool Kids" der Schule ein.
Megs Bruder Chris hat ein einziges Talent: Die Malerei. Doch in einer Folge verzichtet er auf eine große Karriere in New York aus Liebe zu seinem Vater Peter. Chris hegt eine große Bewunderung für Peter, der ihn in fast allen Belangen in den Schatten stellt. Im Gegensatz zu seinem Vater ist Chris sehr ehrlich und gutmütig. Trotzdem scheint er in der Schule kaum Freund*innen zu haben. Vor allem in den früheren Staffeln wird er als absolut verblödet dargestellt und zeigt sehr infantile Verhaltensweisen auf.
Stewie ist der jüngste Nachwuchs der Griffin Familie. Allerdings ist er seinem Alter bereits weit voraus, was vor allem durch seine Fähigkeit zu sprechen auffällt. Stewie ist ein diabolisches Genie, das die Weltherrschaft übernehmen will und vor nichts zurückschreckt, um seine Pläne zu verwirklichen. Bereits seit der ersten Folge versucht er seine eigene Mutter umzubringen und hat auch schon geniale Erfindungen wie eine Zeitmaschine produziert. Das macht Stewie zu einem der beliebtesten Charakteren der Serie.
Obwohl er nur der Hund der Griffins ist, ist Brian bei weitem die intelligenteste Figur der Serie Family Guy. Er spricht und handelt wie ein Mensch, außerdem geht er auch immer auf zwei Beinen. Brian hat eine deutlich vornehmere und gewähltere Sprache als der Rest der Familie. Leider ist er aber ein exzessiver Raucher und sitzt oftmals vor einem vollen Aschenbecher. Dazu hat Brian auch noch eine große Schwäche für alkoholische Getränke.
Die Family Guy Franchise
Die US-amerikanische Serie Family Guy wurde 1999 von Seth MacFarlane kreiert. Dabei ist er nicht nur der Schöpfer der Serie sondern auch die Stimme von Peter, Brian und Stewie. Seth MacFarlane gilt ebenfalls als Schöpfer anderer bekannter Serien wie American Dad, The Cleveland Show und The Orville und Filmen wie Ted und Ted 2. Die erste Staffel von Family Guy startete am 31. Januar 1999 nach dem Superbowl XXXIII und die erste Episode sahen bereits 22 Millionen Zuschauer*innen. Drei Monate später hatte die Serie ihre offizielle Premiere und lief für sechs weitere Folgen bis zum Staffelfinale im Mai. Mittlerweile gibt es zwanzig Staffeln von Family Guy und es werden bis heute neue Episoden gedreht.
Haben wir dein Interesse geweckt? Jetzt kannst du ganze Folgen von Family Guy kostenlos online streamen auf Joyn. Wenn dir diese Serie gefällt, dann kannst du durch unsere Mediatheken stöbern. Auf Joyn findest du weitere lustige Zeichentrickserien wie American Dad, Bojack Horseman und Bob's Burgers.