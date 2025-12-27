FBI: Most Wanted
Folge 11: Funkstille
41 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 12
Nach einem Überfall verfolgen zwei Polizisten den flüchtigen Dieb. Einer der beiden wird dabei erschossen, der andere kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Kurze Zeit später werden erneut zwei Beamte attackiert und getötet. Remy und sein Team gehen davon aus, dass der Täter gezielt Cops des 86. Reviers angreift. Bei den Ermittlungen stoßen sie auf den Selbstmord eines jungen Polizisten, der mit dem Fall in Verbindung stehen könnte ?
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
