FBI: Most Wanted
Folge 6: Tödliches Spiel
41 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Remy und sein Team ermitteln in einem Doppelmord in einer Studentenkneipe. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Täter um einen Profi-Basketballer handelt. Auf seiner Flucht vor der Polizei entführt dieser noch zwei weitere Männer. Kann das FBI den jungen Mann stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet?
Alle Staffeln im Überblick
FBI: Most Wanted
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Thriller
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: CBS International Television
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