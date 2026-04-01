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FBI: Most Wanted

Tödliches Spiel

SAT.1 emotionsStaffel 5Folge 6vom 15.04.2026
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FBI: Most Wanted

Folge 6: Tödliches Spiel

41 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Remy und sein Team ermitteln in einem Doppelmord in einer Studentenkneipe. Schnell wird klar, dass es sich bei dem Täter um einen Profi-Basketballer handelt. Auf seiner Flucht vor der Polizei entführt dieser noch zwei weitere Männer. Kann das FBI den jungen Mann stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichtet?

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