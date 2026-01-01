Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cyberangriff

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 10.01.2026
Folge 2: Cyberangriff

41 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

Ein Hacker mit perfiden Plänen versetzt New York in Angst und Schrecken. Der Täter legt die Stromversorgung in städtischen Krankenhäusern lahm und bringt somit unzählige Menschen in Lebensgefahr. Das FBI-Team gerät unter Druck. Denn auch das Leben von Valentines krankem Sohn, der in einer der betroffenen Kliniken liegt und dort schnellstens operiert werden muss, hängt nun am seidenen Faden.

