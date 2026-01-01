FBI: Special Crime Unit
Folge 5: Doppelleben
17.01.2026
Das FBI-Team ermittelt in einem Entführungsfall. Das Opfer ist eine Frau, die in ihren eigenen vier Wänden von Kidnappern überwältigt worden ist. Die Ermittler nehmen das Eheleben der Dame genauer unter die Lupe, finden jedoch keinerlei Unstimmigkeiten. Im Gegenteil: Die Vermisste und ihren Mann haben viele als absolutes Traumpaar in Erinnerung.
FBI: Special Crime Unit
Staffel 4
