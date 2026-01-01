Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 4Folge 16vom 31.01.2026
Folge 16: Personenschutz

42 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12

Während einer Eishockeypartie zwischen ICE- und DEA-Mitarbeitern fällt ein Schuss - ein Spieler kommt dabei ums Leben. Das FBI gerät in höchste Alarmbereitschaft, denn bei der Partie war ebenfalls ein namhafter US-amerikanischer Politiker anwesend. Auch er könnte das Ziel des Attentats gewesen sein - und der Schütze ist noch auf freiem Fuß.

