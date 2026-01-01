Feuerwache 3 - Alarm in Rostock
Wenn es in der Hansestadt Rostock brennt, technische Hilfeleistungen gefragt sind oder Chemikalien die Umwelt gefährden, ist das Team der Feuerwache 3 zur Stelle. Die Mannschaft setzt sich aus unterschiedlichen Charakteren zusammen. Doch eines eint die Truppe: Die Lebensretter sind mit Leidenschaft bei der Sache und gehen gemeinsam durch dick und dünn. Ihr Einsatzbereich umfasst das Stadtgebiet, die Autobahnen und den Hafen. Die Männer löschen lodernde Flammen und wissen bei Verkehrs- und Gefahrgutunfällen, was zu tun ist. Aber in den 24-Stunden-Schichten fallen auch zwischen den Einsätzen jede Menge Aufgaben an. Dann wird die Ausrüstung gewartet, gekocht, gewaschen und geputzt.
