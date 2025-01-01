First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Ob Richard Ramirez, Ed Kemper, Robert Hansen, Aileen Wuornos oder Anthony Sowell - sie alle eint eine erschreckende Gemeinsamkeit: Sie wurden zu berüchtigten Serienmördern. Die Doku-Reihe "First Blood - Die Geburt eines Serienmörders" rückt ihre Taten in den Fokus und beleuchtet, welche psychologischen, sozialen und biografischen Faktoren sie auf ihren tödlichen Pfad führten.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC