Forscher Feigling / Scheinsteinfeger / Dann eben fiesJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 17: Forscher Feigling / Scheinsteinfeger / Dann eben fies
23 Min.
Onkel Fax Cousin ist ein bekannter, mutiger Entdecker. Doch im Fuchsburger Wald zeigt er sich von einer ganz anderen Seite. Oma Eusebias Wohnzimmer ist völlig verrußt, weil irgend etwas den Kamin verstopft. Fix und Foxi wollen herausfinden, was das ist. Fix und Foxi üben für ein Seifenkistenrennen. Als ein gefährlicher Konkurrent auftaucht, wenden sie den einen oder anderen Trick an.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment