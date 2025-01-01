Durchgeknallt! / Lohn der Angst / Die Gartenzwerg-AffäreJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 2: Durchgeknallt! / Lohn der Angst / Die Gartenzwerg-Affäre
23 Min.
Professor Knox's neuster Roboter hat einen Putzfimmel. Nur Fix und Foxi können ihn stoppen. Um auf einer Kirmes die Super-Känguru-Schuhe zu gewinnen, will Lupo von einem hohen Turm in ein Wasserbecken springen. Dabei hat er Höhenangst. Fix und Foxi klären einen Fall, wo ein verrückter Wissenschaftler aus Gartenzwergen willenlose Roboter machen will.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment