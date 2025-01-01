Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Flower Power / Hundi-Hübsch / Flötentöne

RiC
Staffel 2
Folge 3
Flower Power / Hundi-Hübsch / Flötentöne

Fix & Foxi

Folge 3: Flower Power / Hundi-Hübsch / Flötentöne

23 Min.

Fix und Foxi sollen sich um den Garten von Onkel Fax kümmern. Allerdings mäht Tollpatsch Lupo erstmal das Blumenbeet von Onkel Fax. Was tun? Als Fix und Foxi den Rasse-Hund der Nachbarin waschen, nehmen sie statt Shampoo Enthaarungscreme. Ein Schlangenbeschwörer ist verzweifelt, da seine Schlange verschwunden ist. Nun kann Lupo beweisen, welch toller Tierbändiger er ist.

RiC
