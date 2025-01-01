Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Fix & Foxi

Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

RiCStaffel 2Folge 10
Joyn Plus
Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonstJetzt ohne Werbung streamen

Fix & Foxi

Folge 10: Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst

23 Min.

Ein Dieb hat es auf Oma Eusebias Perlenkette abgesehen. Ein Roboter soll ihm beim Diebstahl helfen. Oma Eusebias Heizung geht kaputt, als ein Fußballspiel im Fuchsburger Rundfunk übertragen soll. Nun ist guter Rat teuer. Ein Kaufhaus sucht ein Kind für einen Werbespot. Als Gage winkt jede Menge Spielzeug. Lupinchen, Fix und Foxi, aber auch Lupo versuchen, den Vertrag zu erheischen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen