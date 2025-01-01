Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonstJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 10: Wie am Schnürchen / Ablenkungsmanöver / Spielzeug für umsonst
23 Min.
Ein Dieb hat es auf Oma Eusebias Perlenkette abgesehen. Ein Roboter soll ihm beim Diebstahl helfen. Oma Eusebias Heizung geht kaputt, als ein Fußballspiel im Fuchsburger Rundfunk übertragen soll. Nun ist guter Rat teuer. Ein Kaufhaus sucht ein Kind für einen Werbespot. Als Gage winkt jede Menge Spielzeug. Lupinchen, Fix und Foxi, aber auch Lupo versuchen, den Vertrag zu erheischen.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment