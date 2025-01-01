Pizza-O-Matik / Affenliebe / Manche fliegen tiefJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 12: Pizza-O-Matik / Affenliebe / Manche fliegen tief
23 Min.
Onkel Fax, Fix und Foxi helfen in einer Pizzeria aus. Dabei soll sie ein automatischer Pizzabäcker unterstützen. Als sich ein Rad von Oma Eusebias Wagen selbstständig, nehmen Fix und Foxi und Lupinchen die Verfolgung auf. Bei ihrer Suche finden sie einen Affen. Die Geburtstagsfeier von Professor Knox steigt in einem Zeppelin. Der Flug verläuft allerdings nicht reibungslos.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment