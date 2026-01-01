Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 14: Gemischtes Doppel / Spiel mit Pech / Retter mit Haken

23 Min.

Fix und Foxi bekommen es mit Professor Knox's nicht ausgereifter Recycling-Maschine zu tun. Doch auch sie haben eine Erfindung auf Lager. Onkel Fax ist verzweifelt, weil er einen Spiegel zerbrochen hat. Das bedeutet sieben Jahre Pech. Fix und Foxi wollen ihn von diesem Aberglauben befreien. Fix und Foxi wollen mit Lupinchen an einem Berghang Drachenfliegen. Plötzlich fliegt Lupinchen alleine los.

