Fix & Foxi

Kleine Fische / Schweinerei / Allein zu Haus

RiCStaffel 2Folge 18
Kleine Fische / Schweinerei / Allein zu Haus

Folge 18: Kleine Fische / Schweinerei / Allein zu Haus

23 Min.

Fix und Foxi entdecken beim Tauchen einen kleinen Fisch, der seine Mutter verloren hat. Lupinchen will bei einem Talent-Wettbewerb "Schwanensee" vortanzen. Bei Probeaufnahmen stellt Professor Knox's neuste Erfindung, eine 3D-Kamera, allerlei Unfug an. Während Onkel Fax zum Kartenspielen geht, verteidigen Fix und Foxi sein Haus vor Einbrechern.

Alle Staffeln im Überblick

