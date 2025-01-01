Kleine Fische / Schweinerei / Allein zu HausJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 18: Kleine Fische / Schweinerei / Allein zu Haus
23 Min.
Fix und Foxi entdecken beim Tauchen einen kleinen Fisch, der seine Mutter verloren hat. Lupinchen will bei einem Talent-Wettbewerb "Schwanensee" vortanzen. Bei Probeaufnahmen stellt Professor Knox's neuste Erfindung, eine 3D-Kamera, allerlei Unfug an. Während Onkel Fax zum Kartenspielen geht, verteidigen Fix und Foxi sein Haus vor Einbrechern.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment