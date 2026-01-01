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Fix & Foxi

Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt

RiCStaffel 2Folge 19
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Folge 19: Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt

23 Min.

Auf dem Jahrmarkt lässt sich Onkel Fax in einem alten Fass fotografieren. Plötzlich gerät das hölzerne Ding ins Rollen. Fix und Foxi wollen einem Baby-Wal helfen, den Weg zurück ins Meer zu finden. Fix und Foxi, Lupo und Lupinchen begleiten Professor Knox auf einer Höhlenexpedition. Tatsächlich finden sie tiefgefrorene Mammuts.

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