Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebtJetzt ohne Werbung streamen
Fix & Foxi
Folge 19: Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt
23 Min.
Auf dem Jahrmarkt lässt sich Onkel Fax in einem alten Fass fotografieren. Plötzlich gerät das hölzerne Ding ins Rollen. Fix und Foxi wollen einem Baby-Wal helfen, den Weg zurück ins Meer zu finden. Fix und Foxi, Lupo und Lupinchen begleiten Professor Knox auf einer Höhlenexpedition. Tatsächlich finden sie tiefgefrorene Mammuts.
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Your Family Entertainment